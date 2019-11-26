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Adana'da bir kadın boğazı kesik halde bulundu

Adana'da vatandaşlar, yol kenarında bir kadını boğazı ve yüzü kesik hareketsiz yatarken buldu. Hastaneye kaldırılan kadının durumu ağır.

İHA | 26.11.2019 - 17:12..
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Adana'da Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi 24 Sokak'ta vatandaşlar, kaldırımda kanlar içinde yatan bir kadını görünce sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının boğazının iki tarafı ve yüzünün bıçakla kesildiğini belirleyip, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kadını Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen kadın, yoğun bakıma alındı.

Kaldırımda bıçaklanmış halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı VİDEO

POLİS ZANLIYI BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Bıçaklanan kadının Burcu Tokaker (32) olduğunu belirleyen polis, olayın olduğu mahalleyi ablukaya alarak, genç kadını kimin bıçakladığını bulmaya çalışıyor.

Adana'da bir kadın boğazı kesik halde bulundu


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