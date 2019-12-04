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Adana'da boksör annesini rehin aldı

Kahvaltıyı beğenmediği için tartıştığı annesini rehin alan eski boksöre biber gazıyla müdahale edildi.

İHA | 04.12.2019 - 09:31..
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, annesi Binnaz K. ile birlikte yaşayan eski boksör Murat K., sabah kahvaltı yapmak istedi.

Kahvaltıyı beğenmeyen Murat K. annesiyle tartıştı.

BIÇAKLA REHİN ALDI

Psikolojisinin bozuk olduğu belirtilen Murat K. annesini bıçakla rehin alıp kapıyı da kilitledi. Evden kavga seslerinin gelmesi üzerine komşuları kapıyı çaldı ancak Murat K. bir türlü kapıyı açmadı. Vatandaşlar kapıyı açtıramayınca polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Adana'da boksör annesini rehin aldı

ÇIRILÇIPLAK SOYUNDU

Olay yerine gelen polislere de kapıyı açmayıp elindeki bıçakla direnen Murat K. bir taraftan da kıyafetlerini çıkardı. Çırılçıplak kalan Murat K. arkadaşlarının ikna çabasına da cevap vermedi.

Adana'da boksör annesini rehin aldı

POLİSLER BİBER GAZIYLA KURTARDI

Yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından Murat K.'nın arkadaşları sigara verme bahanesiyle kapıyı açtırınca polis içeri biber gazı sıkıp anneyi kurtardı. Ancak Murat K. bıçakla direnmeye devam edip yaklaşanı bıçaklayacağını söyledi. Polis eve biber gazı sıkmaya devam edip Murat K.'nın dışarı çıkmasını sağladı. Gözleri yanan Murat K. bir süre daha direnip daha sonra elindeki bıçakla birlikte ambulansa gitti. Murat K.'nın elindeki bıçak alınarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Adana'da boksör annesini rehin aldı

Adana'da boksör annesini rehin aldı

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