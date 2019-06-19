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Adana'da borçla aldığı arabanın jant ve lastiği çalındı

Muhammet T.'nin, 12 bin 500 lira borç parayla aldığı otomobilin 4 jantı ve lastikleri çalındı.

İHA | 19.06.2019 - 08:49..
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Adana'nın Seyhan ilçesi 2000 Bin Evler Mahallesi'nde, güvenlik sistemleri işinde çalışan Muhammet Türe, 11 bin lira kredi çekip 12 bin 500 liraya bir ay önce bir otomobil aldı.

Borçla aldığı aracının jant ve lastiklerini çaldılar

4 LASTİĞİ VE JANTI ÇALDILAR

Otomobilin jantlarını da borç para ile değiştirdi. Dün akşam da işten gelip evinin önüne otomobilini park etti. Sabah kalkıp işe gitmek istediğinde ise otomobilin 4 lastik ve jantının olmadığını gördü. Muhammet Türe, şoku atlattıktan sonra polise haber verdi.

Adana'da borçla aldığı arabanın jant ve lastiği çalındı

"BORÇLA ALMIŞTIM NASIL ÖDEYECEĞİM BİLMİYORUM"

Olay yerine gelen ekipler Türe'nin ifadesine başvurdu. Türe, borçlanarak bir ay önce otomobili aldığını, jantları da yeni aldığını belirterek, "Akşam park ettim sabah baktım 4 lastik ve jantlar çalınmış. Borç para ile almıştım şimdi nasıl ödeyeceğim bilmiyorum" dedi.

Adana'da borçla aldığı arabanın jant ve lastiği çalındı

Otomobilden parmak izi alan polis lastik hırsızlığı yapan zanlılarla karşılaştırma yapacak.

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