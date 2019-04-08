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Adana'da boşanma tartışması kanlı bitti

Merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini, kayınbiraderini ve baldızını öldürüp, kayınvalidesini yaraladı.

AA | 08.04.2019 - 02:30..
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Mehmet Ö, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Ayla Ö'nün kaldığı Sümer Mahallesi'ndeki babaevine giderek eşi ve eşinin ailesiyle tartıştı.

EŞİNE VE AİLESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Mehmet Ö, tabancayla eşi Ayla Ö. ile kaynı Bahri İrketi, baldızı Reyhan İrketi ve kayınvalidesi Hacer İrketi'ye tabancayla ateş etti. Yaralanan 4 kişi, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Adana'da boşanma tartışması kanlı bitti

3 KİŞİ  HASTANEDE KURTARILAMADI

Yaralılardan Ayla Ö., Bahri İrketi ve Reyhan İrketi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayı haber alarak eve gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri, olay yerinden bir hafif ticari araçla kaçan zanlı Mehmet Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da boşanma tartışması kanlı bitti

Adana'da boşanma tartışması kanlı bitti

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