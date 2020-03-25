Adana'da bu dedeyi kimse durduramıyor

Adana'nın Yüreğir ilçesinde oturan İbrahim Cebeci, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatının değiştiğini söylüyor.

Kaza sonrası rüya gören Cebeci, iyileşebilmek için ağaca ters asılarak, spor yapıyor.

SPOR YAPARKEN MARŞLAR SÖYLÜYOR

Yaptığı bu sporu tutku haline getiren yaşlı adam, ağaçta tek bacağıyla asılı kalırken marşlar söyleyerek zinde kalıyor.

İbrahim Cebeci'yi gören vatandaşlar onun asılı halini cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, Cebeci çocuklarına da bu sporu aşılıyor.

Bu dedeyi kimse durduramıyor

"ALLAH NE VERDİYSE YİYORUM"

66 yaşında olmasına rağmen kendisini 16 yaşında gibi hissettiğini ve spor sayesinde formunu koruduğunu belirten Cebeci, " Bu spor Metehan'ın askerlerine yaptırdığı bir spor. Bu sporu yapana hiçbir şey olmaz. Ben ilerleyen yaşıma rağmen her gün bu sporu yapıyorum. Özel bir beslenme yöntemim yok. Allah ne verdiyse yiyorum." dedi.