Adana'da çekici çağırıp, 3 otomobil çaldı

Gürselpaşa Mahallesi’nde park halindeki 2 otomobili çalınan Cenk B., polise haber verdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan araştırmada, otomobillerin özel şirketlere ait çekicilerle götürüldüğünü belirledi.

'BENİM' DEDİĞİ ARAÇLARI ÇEKİCİYLE ALDIRDI

Polis, otomobillerin, kendisinin olduğunu iddia eden Erol Y. tarafından yükletilerek Yeşiloba Mahallesi’ne götürdüğünü saptadı. Ekipler; çekici şirketleriyle irtibata geçip bilgi aldı, belirlenen adrese düzenlediği operasyonla Erol Y.'yi gözaltına aldı, çalınan araçları da buldu. Erol Y.’nin aynı yöntemle çaldığı iddia edilen yabancı ülke plakalı otomobil de Pınar Mahallesi’nde ele geçirildi.

ÇEKİCİLİ HIRSIZ SERBEST BIRAKILDI

Emniyette sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan Erol Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan 2 otomobil Cenk B.’ye, yabancı plakalı otomobil de İl Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edildi.