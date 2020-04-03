Adana'da çekiciyle otomobil çalan iki şüpheli yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Mustafa Yılmaz (47), park halindeki otomobilinin çalındığını farketmesi sonucu durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları kayıtlarından otomobilin, çekiciye yüklenerek çalındığını belirledi.
İKİ HIRSIZ YAKALANDI
Polis ekiplerince, Yeşilevler Mahallesi'ndeki bir oto tamirciye operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda iş yerindeki A.İ. (21) ve Z.Ö'yü (20), çalıntı otomobilin parçalarını aynı model hasarlı başka bir araca takarken yakalandı.
ZANLILAR TUTUKLANDI
Polis ekiplerince yakalanan hasarlı aracın sahibi olduğu belirlenen A.İ. ve tamirci Z.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.