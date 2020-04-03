taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.682
Euro
7.2218
Altın
1612.38
Borsa
89432.61
Gram Altın
346.201
Bitcoin
45878.65

Adana'da çekiciyle otomobil çalan iki şüpheli yakalandı

Çaldıkları otomobilin parçalarını başka araca takarken yakalanan iki hırsız, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adana'da çekiciyle otomobil çalan iki şüpheli yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Mustafa Yılmaz (47), park halindeki otomobilinin çalındığını farketmesi sonucu durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları kayıtlarından otomobilin, çekiciye yüklenerek çalındığını belirledi.

İKİ HIRSIZ YAKALANDI

Polis ekiplerince, Yeşilevler Mahallesi'ndeki bir oto tamirciye operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda iş yerindeki A.İ. (21) ve Z.Ö'yü (20), çalıntı otomobilin parçalarını aynı model hasarlı başka bir araca takarken yakalandı.

Adana'da çekiciyle otomobil çalan iki şüpheli yakalandı

ZANLILAR TUTUKLANDI

Polis ekiplerince yakalanan hasarlı aracın sahibi olduğu belirlenen A.İ. ve tamirci Z.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Adana'da çekiciyle otomobil çalan iki şüpheli yakalandı

Adana'da çekiciyle otomobil çalan iki şüpheli yakalandı

İlginizi Çekebilir
Kardan koronavirüs güneşe 2 saat dayandı
Ardahan'da kardan koronavirüs yapan iki arkadaştan biri, "2 saat sonra güneş nedeniyle eridi. Umarız koronavirüs de tez zamanda yok olup, gider" dedi.
Ankara'da, koronayı yenen kadın sağlığına kavuştu
Hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edilen Macide Güleç, "Bence bu hastalıkta moral çok önemli, sürekli moralimi yüksek tutmaya çalıştım" dedi.
Adana'da süpürgenin içinde 25 bin liralık sigara ele geçirildi
Polis ekiplerince elektrikli süpürge ve sobanın içerisinden değeri 25 bin liralık 500 paket sigara ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik
Korona nedeniyle okulların kapalı kaldığı dönemde öğretmenler, ek ders görevlerini yapmış sayılarak, ücretlerini alabilecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çin'in Şenzen şehrinde kedi ve köpek yemek yasaklandı
Çin'in Şenzen şehrinde kedi ve köpek yemek yasaklandı
134
Didem Soydan'dan doğum günü fotoğrafı
Didem Soydan'dan doğum günü fotoğrafı
22
Eto'o'dan ırkçı Fransızlara sert cevap
Eto'o'dan ırkçı Fransızlara sert cevap
58
İngiltere'de korona hastaları ölüme terkedilebilecek
İngiltere'de korona hastaları ölüme terkedilebilecek
68
Koronavirüsün Türkiye'de nasıl yayıldığı belirlendi
Koronavirüsün Türkiye'de nasıl yayıldığı belirlendi
82
Bağcılar'da zincirleme trafik kazasına 10 araç karıştı
Bağcılar'da zincirleme trafik kazasına 10 araç karıştı
24
Trump'ın ikinci testi de negatif çıktı
Trump'ın ikinci testi de negatif çıktı
73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir