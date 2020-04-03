Adana'da çekiciyle otomobil çalan iki şüpheli yakalandı

Koronavirüs tanısı konulan ve bir süredir karantinada bulunduğu hastaneden izinsiz ayrılan genci, yakınları ikna ederek hastaneye geri getirdi.

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Kardan koronavirüs güneşe 2 saat dayandı

Ardahan'da kardan koronavirüs yapan iki arkadaştan biri, "2 saat sonra güneş nedeniyle eridi. Umarız koronavirüs de tez zamanda yok olup, gider" dedi.