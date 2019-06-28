taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7787
Euro
6.5716
Altın
1415.6
Borsa
95573.12
Gram Altın
263.333

Adana'da çekilen internet dizisi oyuncularına gözaltı

İnternet dizisinin 3 oyuncusu, dizinin bir bölümünde, gençleri uyuşturucu madde kullanmaya özendirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

İHA | 28.06.2019 - 08:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adana’da çekilen ve şehrin arka mahallelerinde geçen bir internet dizisinde, uyuşturucu madde kullanılan bir sahne, polisi harekete geçirdi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Söz konusu sahnede uyuşturucu madde kullanan Burak A. (19), Cengizhan Y. (24), Furkan S. K. (22), İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

GERÇEK UYUŞTURUCU KULLANDIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Gerçek uyuşturucu madde kullandıkları öne sürülen ve “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapmak” suçundan işlem yapılan şahısların, uyuşturucu madde kullanmadıklarını söyledikleri bildirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar savcılıkça serbest bırakıldı.

Adana'da çekilen internet dizisi oyuncularına gözaltı

Adana'da çekilen internet dizisi oyuncularına gözaltı

Adana'da çekilen internet dizisi oyuncularına gözaltı

Adana'da çekilen internet dizisi oyuncularına gözaltı

Adana'da çekilen internet dizisi oyuncularına gözaltı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
G-20 zirvesi başladı

G-20 zirvesi başladı

142
Suriye sınırına komando takviyesi

Suriye sınırına komando takviyesi

77
Karı-kocanın yarışı zincirleme kaza ile son buldu

Karı-kocanın yarışı zincirleme kaza ile son buldu

88
Yeni sigara paketleri belli oldu

Yeni sigara paketleri belli oldu

51
Dünyanın en pahalı kahvesi: Kopi Luwak

Dünyanın en pahalı kahvesi: Kopi Luwak

21
Tatar: Bizi Türkiye'den kimse koparamaz

Tatar: Bizi Türkiye'den kimse koparamaz

19
Isparta’ya şehit ateşi düştü

Isparta’ya şehit ateşi düştü

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir