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Adana'da cep telefonu çalan hırsız gözaltına alındı

Bir halk otobüsüne yolcu gibi binen hırsız, başka bir kadın yolcunun cep telefonunu gasbetti.

İHA | 05.03.2020 - 10:20..
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Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Yasemin B. otobüse binerken, arkasından gelen bir kişi montundaki cep telefonunu alıp kayıplara karıştı.

TELEFONU CEBİNDE YOKTU

Otobüse binen kadın, cebine baktığında telefonunun olmadığını farketti.

Durumu otobüs sürücüsüne bildirmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Adana'da otobüse binen kadının cep telefonunun çalınma anı

PERDELEME YAPTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gelerek inceleme başlattı.

Polis yaptığı incelemede, bir kişinin perdeleme yaptığını, arkadan gelen zanlının ise cep telefonunu aldığını saptadı.

Adana'da cep telefonu çalan hırsız gözaltına alındı

4 AY ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞTI

Polis, zanlıların kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Yapılan bu izlemeler sonucunda cep telefonunu alan zanlının, birçok suç kaydı bulunan bundan 4 ay önce denetimli serbestlik yasası kapsamında cezaevinden çıkan ve adliyede görevli olan Kenan K. olduğu belirlendi.

Adana'da cep telefonu çalan hırsız gözaltına alındı

HIRSIZ GÖZALTINA ALINDI

Kısa süre sonra zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kenan K., yanındaki şahsın isminin "Tavşan" lakaplı biri olduğunu ancak adını bilmediğini, cep telefonunu ise 50 liraya sattığını belirtti.

Polis, cep telefonunu satılan yerden alarak sahibine teslim etti. Zanlı ise ifadesi alındıktan sonra gönderildiği adliyede tutuklandı.

Adana'da cep telefonu çalan hırsız gözaltına alındı

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