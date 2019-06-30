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Adana'da cep telefonu hırsızı gözaltına alındı

"Bir daha böyle şeyler yapmamaya tövbe etmiştim ancak dayanamadım" diyen İslam Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA | 30.06.2019 - 10:28..
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Adana'nın Seyhan ilçesi Saydam Caddesi üzerinde annesiyle birlikte durakta dolmuş bekleyen Havva K.'nin arka cebine koyduğu cep telefonu, arkasından yaklaşan genç tarafından çalındı.

Olayı fark eden Havva K., gencin peşinden koştu ancak yakalayamadı.

CEP TELEFONU HIRSIZI YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, eşkali belirlenen İslam Ş.'yi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin, 'hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma, yankesicilik ve yağma' suçlarından sabıkası olduğu ortaya çıktı. Çalınan cep telefonu Havva K.'ye teslim edildi.

Adana'da cep telefonu hırsızı gözaltına alındı

TÖVBELİYDİM AMA DAYANAMADIM

Emniyette sorgulanan İslam Ş., "Bir daha böyle şeyler yapmamaya tövbe etmiştim, ancak dayanamadım." dedi. İslam Ş., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Adana'da cep telefonu hırsızı gözaltına alındı

Adana'da cep telefonu hırsızı gözaltına alındı






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