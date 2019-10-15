Adana'da cephanelik ele geçirildi

Adana'da, suçu önlemek ve daha önce suç işlemiş kişilere yönelik yapılan operasyonların ardı arkası kesilmiyor. Bu kapsamda da şehrin D-400 ve otoyoldaki 5 rutin kontrollerin yanı sıra şok uygulamalar da devreye sokuldu.

BİRÇOK MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; narkotik suçlarla mücadele, terör, kaçakçılık, organize suçlar ve çocuk şube müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda 31 bin 135 şahıs, 13 bin 779 araç kontrol edilip, 1 uzun namlulu olmak üzere 29 tabanca, 26 av tüfeği ve 395 mermi ele geçirilirken, hapis cezasıyla aranan 180 hükümlü yakalandı.

UYUŞTURUCU DA YAKALANDI

Yapılan araç kontrollerinde 9 çalıntı motosiklet ele geçirilerek, sahiplerine teslim edildi.

Torbacı diye tabir edilen şahıslara da geçit verilmeyerek 2 bin 174 gram esrar, 8 gram metamfetamin, 6.2 gram taş kokain ele geçirilip zanlıları gözaltına alındı. Vatandaşın huzur ve güveni için uygulamaların devam edeceği bildirildi.