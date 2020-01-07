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Adana'da çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Pozantı ilçesinde, yoğun kar yağışı sonrası düşen çığda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kayıp 1 kişiyi arama çalışması başlatıldı.

DHA | 07.01.2020 - 21:01..
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Yoğun kar yağışının yaşamı güçleştirdiği Aana'nın Pozantı ilçesinde akşam saatmlerinde çığ felaketi yaşandı.

AFAD BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkiinde bulunan krom ocağı yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR

Valilik'ten yapılan açıklamda "Çığ düşmesi sonucunda ilk belirlemelere göre; 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 2 vatandaşımız yaralı ve 1 vatandaşımız kaybolmuştur. Bölgede Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" denildi.

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