Adana'da çığ düşen bölgede elektrikler kesildi

1 Bestseller yazar Rövşen Abdullaoğlu ile kitapları ve seyahatlerini konuştuk Azerbaycan’ın bestseller yazarı Rövşen Abdullahoğlu ile kitapları ve henüz döndüğü Antarktika seyahati üzerine konuştuk…

2 Trump İran'ın saldırıları sonrası ilk kez açıklama yapacak ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dün gece ABD üslerine gerçekleştirdiği füze saldırıları sonrası ilk kez TSİ 19.00'da açıklama yapacak.

3 Karabük'te kamyonet su kanalında asılı kaldı Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, su kanalında asılı kaldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

4 ABD'li şirket, teknolojilerini çaldığı için Google'a dava açtı ABD'li elektronik üreticisi Sonos, hoparlör teknolojisini çaldığı için Google'ı şikayet etti.

5 Bir 'Zorlu' göndermesi de Rıza Çalımbay'dan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Çalımbay "Zorlu geçecek ikinci yarı için hazırlıklarımıza devam ediyoruz" dedi.

6 Yoldan geçerken kazada ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi Kırıkkale'de İran uyruklu Rami Rahmeni, yoldan geçtiği sırada, orada yaşanan kazada ölen kadının eşi olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı.