Adana'da çığ düşen bölgede elektrikler kesildi

Adana'nın Pozantı ilçesi Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının yakınına düşen çığ nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.
YÜKSEK GERİLİM DİREKLERİ DEVRİLDİ
Bölgede 3 kişiden 2'si kurtarılırken yoğun kar, çok sayıda yüksek gerilim hattı direğini devirdi.
ELEKTRİKLER KESİLDİ
Yüksek gerilim hattında meydana gelen arıza, bazı yerleşim alanlarının da yer aldığı bölgede enerji kesintisine yol açtı.
KAR NEDENİYLE ONARIM YAPILAMIYOR
Kötü hava koşulları nedeniyle ekiplerin, onarım çalışması yapamadığı öğrenildi.