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Adana'da çığ düşen bölgede elektrikler kesildi

Kötü hava koşulları nedeniyle ekiplerin, onarım çalışması yapamadığı öğrenildi.

AA | 08.01.2020 - 16:58..
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Adana'nın Pozantı ilçesi Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının yakınına düşen çığ nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

YÜKSEK GERİLİM DİREKLERİ DEVRİLDİ

Bölgede 3 kişiden 2'si kurtarılırken yoğun kar, çok sayıda yüksek gerilim hattı direğini devirdi.

Adana'da çığ düşen bölgede elektrikler kesildi

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Yüksek gerilim hattında meydana gelen arıza, bazı yerleşim alanlarının da yer aldığı bölgede enerji kesintisine yol açtı.

Adana'da çığ düşen bölgede elektrikler kesildi

KAR NEDENİYLE ONARIM YAPILAMIYOR

Kötü hava koşulları nedeniyle ekiplerin, onarım çalışması yapamadığı öğrenildi.

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