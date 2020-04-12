Adana'da cips ve çikolata isteyen minik kız sevinç yaşadı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, 20 yaş ve altı gençlerin sokağa çıkması yasaklanmasının ardından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta da 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildi.

Bu süreçte vatandaşların ihtiyaçlarını ise görevliler alarak evlerine ulaştırıyor.

ELEKTRONİK POSTA YOLUYLA ÇİKOLATA VE CİPS İSTEDİ

Adana'da ailesinden çikolata ve cips isteyen 8 yaşındaki Esengül Özil, sokağa çıkma yasağı ve marketlerin kapalı olması nedeniyle istediklerine kavuşamadı.

Bunun üzerine küçük kız, Adana Emniyet Müdürlüğünün ‘[email protected]’ adresine, "Polis abi benim adım Esengül. 8 yaşındayım. Utandığım için arayamadım. Ben dışarı çıkamıyorum ancak canım cips ve çikolata istedi. Sizi çok seviyorum" deyip adresini yazarak elektronik posta gönderdi.

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POLİSLER KÜÇÜK KIZA ÇİKOLATALARI TESLİM ETTİ

Elektronik posta üzerindeki mesajı gören İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ekiplerine talimat vermesi sonucu küçük kızın istediği cips ve çikolatalar alındı.

Bir poşet dolusu alınan abur cuburlar ekipler tarafından Esengül’e teslim edildi.

İstediklerine kavuştuğu için mutlu olan Esengül, polis ekiplerine teşekkür ederken, ekipler de yasağa uyarak evden çıkmayan küçük kız ve ailesine teşekkür etti.