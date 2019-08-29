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Adana'da çocuk gelinin bebeği hayatını kaybetti

15 yaşında evlenen yabancı uyruklu bir kadının emzirip uyuttuğu 3 aylık bebek, sabah ölü bulundu.

İHA | 29.08.2019 - 11:29..
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Adana'nın Yüreğir ilçesi, Yeşilbağlar Mahallesi'nde, ülkelerindeki savaştan kaçan yabancı uyruklu 17 yaşındaki Fatma Amaye 2 yıl önce Mahmud Amaye (22) ile evlendi.

EMZİRİP UYUTTU

15 yaşında evlenen genç kadının 3 ay önce Yusuf adını verdikleri bir bebekleri dünyaya geldi. Dün sabaha karşı da anne ağlayan bebeğini emzirip uyudu. Saat 09.00 sıralarında kalktığında ise bebeğinin nefes alıp veremediğini fark edince hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

BEBEĞİN KALBİNİN DURDUĞU ANLAŞILDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği ambulansa alıp kontrol ettiğinde kalbinin durduğunu belirledi. Bebeğe müdahale edildi ancak bebeğin kalbi geri çalıştırılamadı. Ölen bebeği, amcası Halil Amaye kucağına alarak evine geri götürdü.

Adana'da çocuk gelinin bebeği hayatını kaybetti

YAN YATIRILMADIĞI İÇİN  KUSUP HAYATINI KAYBETTİ

Bebekte herhangi bir dış müdahale rastlanmazken gece emzirildikten sonra yan yatırılmadığı için kusup hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bebek daha sonra otopsi için adli tıp kurumu götürüldü. Otopsinin ardından bebek ailesi tarafından alınarak toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da çocuk gelinin bebeği hayatını kaybetti

Adana'da çocuk gelinin bebeği hayatını kaybetti

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