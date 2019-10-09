Adana'da çocuk işçiler okula kazandırıldı

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi’nden geçerken yol kenarında narenciye bahçesinde okul çağındaki çocukların çalıştığını gördü.

Aktaş, bu çocukların bahçede çalışmak yerine okula gitmesi gerektiğini düşünerek, hemen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne talimat verdi.

OKULA GİTMEK YERİNE BAHÇEDE ÇALIŞIYORLARDI

Polis, 100 ailenin yaklaşık 182 çocuğu bulunduğunu ve bu çocukların hepsinin okula gitmek yerine bahçede çalıştıklarını da tespit etti. Polis, bu tespit üzerine çocukları okula kazandırmak için hem çadıra hem de bahçelere baskın yaptı.

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İLK GÜN 50 ÇOCUK OKULA KAZANDIRILDI

Çadırları tek tek gezerek bulduğu ailelerle görüşüp çocukların okula gitmesi gerektiğini söyleyen polis, parayı anne ve babaların kazanması gerektiğini anlattı. Ayrıca polis ile birlikte mahalleye gelen Zeytinli İlk ve Ortaokulu öğretmen ve yöneticileri de çocuklarını okula göndermeyen ailelere para cezası verildiği uyarısında bulundu. Çadırda annesi ve babası çalışmaya giden bir çocuk, polis tarafından alınarak okula götürüldü.

"PARA KAZANIYOR, OKULA GÖNDEREMEM "

Polis daha sonra limon bahçesine giderek, burada çalışan çocukları bulmak için çalışma başlattı. Limon ağaçları arasında önce Medine Poyraz isimli kız çocuğunu gören polis, neden okula gitmediğini sordu. Annesi Fatma Poyraz kızının önce okula gittiğini ancak dün dersleri boş geçtiği için okula gitmediğini söyledi. Bunun üzerine öğretmenler derslerin boş geçmediğini söyleyince anne Poyraz, "Çok borcumuz var o yüzden çalışmak zorunda." diye yanıt verdi. Bunun üzerine polis, Medine Poyraz’a "Okula gitmelisin, senin yerin okul." dedi. Anne Poyraz daha sonra, "3 gün çalışır, 2 gün okula gönderirim." dedi. Ancak polis bunu da kabul etmeyerek, kızın her gün okula gitmesi gerektiğini söyledi. Anne Poyraz, bu kez de "Bugün çalışsın, yoksa yevmiye alamaz." dedi. Polis, bugün çalışmış gibi yevmiye almasını sağlayarak kız çocuğunu alıp okula götürdü.

ÖĞRENCİ LİMON AĞACININ BAŞINDA BULUNDU

Çoğu zaman bahçede zanlı arayan ve ve ağaç başında zanlı yakalayan polisler, bu kez öğrencileri bulmak için bahçeye girdi. Bahçede öğrenci arayan polis, ortaokul 6. sınıf öğrencisi Salih Arslan’ı limon ağacının tepesinde buldu. Polis, Arslan’a seslenerek "Oradan aşağı in, senin yerin ağaç başı değil okul. dedi. Arslan’ı ağaçtan indiren polis, neden okula gitmediğini sordu. Arslan ise "Adayıman’dan buraya çalışmaya geldim. Ben Adıyaman’da okula gidiyordum ama burada gitmiyorum." dedi. Polis, Arslan’ı da alarak okula götürdü.

POLİS, 50 ÇOCUĞU OKULA KAZANDIRDI

Polis ilk gün 50 çocuğu okula kazandırırken, diğer çocukların da okula kazandırılması için çalışma devam ediyor. Polis okula kazandırmanın yanı sıra çocuklara kırtasiye ve mont yardımında da bulundu.



































