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Adana'da çocuk tacizcisinin evini mahalleli yakmak istedi

11 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen kişinin evinin önündeki kızgın kalabalığı polis biber gazı kullanarak durdurabildi.

İHA | 19.09.2019 - 21:44..
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Adana'nın Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz etti.

Daha sonra çevredeki vatandaşlar tacizi görünce şahıs kaçtı.

ÇEVİK KUVVET BÖLGEYE GELDİ

Bunun üzerine mahalleli şahsın evinin önünde toplandı. Kalabalık grup ’İdam istiyoruz’ sloganı atarak evi taşladı ve yakmaya çalıştı. Bölgeye çevik kuvvet, özel harekat ve asayiş ekipleri sevk edildi.

BİBER GAZI KULLANILDI

Özel Harekat polisleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, çevik kuvvet de öfkeli kalabalığı biber gazı kullanarak dağıttı.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren ve kaçan şahsı yakalama çalışması başlattı.

Adana'da çocuk tacizcisinin evini mahalleli yakmak istedi

Adana'da çocuk tacizcisinin evini mahalleli yakmak istedi

Adana'da çocuk tacizcisinin evini mahalleli yakmak istedi

Adana'da çocuk tacizcisinin evini mahalleli yakmak istedi

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