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Adana'da çocuk tacizi şüphelisine linç

Kız çocuklarını taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalleli tarafından linç edilmek istendi.

İHA | 25.08.2019 - 10:45..
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Adana’nın Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde Ü.Z. (63), iddiaya göre 2 haftadır aralıklarla mahalleye gelip küçük kız çocuklarını taciz etti.

VATANDAŞLAR LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Ü.Z. son olarak mahalleye geldiğinde H.C.’nin kızı Z.C. (6) ile yeğeni Z.C .’yi (5) taciz etmeye kalkıştı. Bu sırada H.C. tacizi evinin balkonundan gördü ve şahsı yakalayıp polise haber verdi. Mahalledeki diğer vatandaşlar ise Ü.Z.’yi linç etmek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi kurtardı ve baygın halde ekip aracına bindirip önce Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirdi, ardından Köprübaşı Polis Merkezi’ne götürdü. Ü.Z.’nin polis merkezinde yapılan üst aramasında 16 tane toka, yakım kalıp yeşil sabun ve 4 metre kablo çıktığı öğrenildi.Adana'da çocuk tacizi şüphelisine linç

"ÇOCUKLARIMIZIN ÜSTÜNÜ BAŞINI ÇIKARIP TACİZ EDİYOR"

Bu sırada H.C. gazetecilere, “Çocuğumu taciz etti. Çocuklarımızın üstünü başını çıkarıp taciz ediyor. Geçen gün 3 kere takip ettik kaçtı, sonunda yakaladık. Tanımıyoruz” diye konuştu. Başka bir mahalle sakini ise, “İnsanlar nasıl çocukları taciz eder. Bunlar bizim bacılarımız. Böyle insanlar Türkiye’yi bozuyorlar. Ağır ceza almalarını istiyoruz” dedi.
Ü.Z. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adana'da çocuk tacizi şüphelisine linç

Adana'da çocuk tacizi şüphelisine linç

Adana'da çocuk tacizi şüphelisine linç

Adana'da çocuk tacizi şüphelisine linç

Adana'da çocuk tacizi şüphelisine linç

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