taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.739
Euro
6.2985
Altın
1501.98
Borsa
104831.51
Gram Altın
277.229
Bitcoin
46088.67

Adana'da çocuklarının geçimini türkü söyleyerek sağlıyor

3 çocuk babası Celal Çınar, 5 yıldır parklarda bağlama çalıp türkü söyleyerek ailesini geçimini sağlıyor.

İHA | 07.10.2019 - 13:09..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kunduracıda çalışan Celal Çınar, 12 yıl önce Demet Çınar ile evlendi. Sarıçam ilçesi Esentepe Mahallesi’nde gecekonduda yaşayan çiftin bu evlilikten Muhammed Ali, Miraç ve Cafer isimli 3 çocukları oldu.

Adana'da çocuklarının geçimini türkü söyleyerek sağlıyor

TÜRKÜ SÖYLEMEYE BAŞLADI

5 yıl önce Celal Çınar, Seyhan ilçesindeki tarihi Büyüksaat Kulesi’nin bulunduğu Ali Münif Yeğenağa Caddesi’ndeki çalıştığı kunduracı kapanınca işsiz kaldı. Bunun üzerine Çınar, birçok iş yerine iş başvurusunda bulundu. Ancak olumlu dönüş olmayınca Celal Çınar, ailesini geçindirmek için babasından hatıra kalan bağlamayı alarak kentteki parklarda bağlama çalıp, türkü söylemeye başladı.

Haftanın her günü öğlen evinden çıkan Çınar, Seyhan ilçesine bağlı Merkez Park, Atatürk Parkı, İnönü Parkı ve Abidin Dino Parkı’na giderek akşama kadar bağlama çalıp türkü söylüyor ve kendisini dinleyenlerin verdiği bozuk paralarla çocuklarını okutup evini geçindiriyor.

Adana'da çocuklarının geçimini türkü söyleyerek sağlıyor VİDEO

Adana'da çocuklarının geçimini türkü söyleyerek sağlıyor

"ŞANS BULAMADIM"

Kimseye muhtaç olmadan onurlu bir hayat sürmek için bu işi yaptığını söyleyen Celal Çınar, babasının da sokak müzisyeni olduğunu ve bağlama çalmayı ondan öğrendiğini söyledi.

Çınar, “5 yıldır sokak müzisyeniyim. Hayatımızda hep müzik vardı. Babam da sokak müzisyeniydi. Atadan, dededen gelme. Evimizde duvarda bağlama asılı olurdu hep. İnsanlar güzel yorumlar yapıyorlar. Güzel insanlarla karşılaşıyorum. İnsanların güzel sözleri bu sanatı yapmamı da etkiliyor. Geçimim bunun üzerine tamamen. Buralarda insanlara müzik yapıyorum. Bir yerlerde şans bulamadım. Doğru insanlar çıkmadı karşıma.” ifadelerini kullandı.

Adana'da çocuklarının geçimini türkü söyleyerek sağlıyor

"OSCAR ÖDÜLÜ ALMIŞ KADAR OLUYORUM"

Günlük kazandığı 20-30 lira ile ailesini geçindirmeye çalışan Celal Çınar, “Ben sokakları kendime sahne seçtim. Bahşiş topluyorum masalardan. Günü kurtarırsam Oscar ödülü almış kadar mutlu oluyorum. Bel fıtığı rahatsızlığım da var. Kimse çalıştırmak istemedi. Sanatımla ilgili, ailemle ilgili gerekenin yapılmasını isterim. Yardım talebim var.” diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD: Türkiye'nin operasyonunu desteklemeyeceğiz

ABD: Türkiye'nin operasyonunu desteklemeyeceğiz

337
Ermeni dövüşçü MMA maçında Türk rakibini öldürmeye çalıştı

Ermeni dövüşçü MMA maçında Türk rakibini öldürmeye çalıştı

122
YPG'liler Amerika'ya isyan ediyor

YPG'liler Amerika'ya isyan ediyor

263
ABD, Suriye sınırından çekiliyor

ABD, Suriye sınırından çekiliyor

194
İran da Türkiye'nin Suriye operasyonundan endişeli

İran da Türkiye'nin Suriye operasyonundan endişeli

139
ABD askerleri çekildi, üsler boş kaldı

ABD askerleri çekildi, üsler boş kaldı

158
TSK namluları YPG mevzilerine çevirdi

TSK namluları YPG mevzilerine çevirdi

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir