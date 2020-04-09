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Adana'da çöp dökmeye çıkan kadın silahlı saldırıya uğradı

Çöp dökmeye çıkan kadın, otomobille yanına gelen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğraması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

AA |
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Adana'da çöp dökmeye çıkan kadın silahlı saldırıya uğradı

Adana'nın Seyhan ilçesinde Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki evinden çöp dökmek için dışarı çıkan Aysel Akkurt, yanına otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırı sonrası yaralanan Akkurt'u gören çevredeki kişiler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Akkurt, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'da çöp dökmeye çıkan kadın silahlı saldırıya uğradı VİDEO

İNCELEMEDE 12 BOŞ KOVAN BULUNDU

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, 12 boş kovan bulundu.

Silahlı saldırıda kullanılan otomobilin plakasını tespit eden ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da çöp dökmeye çıkan kadın silahlı saldırıya uğradı

Adana'da çöp dökmeye çıkan kadın silahlı saldırıya uğradı

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