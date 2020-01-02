Adana'da cübbeyle erotik poz

Adana'da kadın katibin, avukat cübbesiyle çektirdiği erotik pozlar sosyal medyada olay yarattı.

Cübbede Adana yazısının görülmesi üzerine, Adana Barosu harekete geçti.

Baro, mesleğin onuruna saldırı şikâyetiyle mahkemeye sundu. Fotoğrafların yayınlandığı hesap ve ekşisözlük’teki başlığa olan erişim engellendi.

"MESLEKTAŞLARIMIZ DA ADANALILAR DA RAHATSIZ OLDU"

Adana Barosu Başkanı Veli Küçük açıklamasında; "Avukatlık mesleği yurttaşın adalete erişiminin çıkış noktası. Bu yaşanan meslek mensuplarının itibarını zedeleyen bir davranış. Böyle pozlar için doktor kıyafeti giyen de, polis kıyafeti giyen de var diyorlar. Orada cübbe var, kolunda da Adana yazıyor. Kolunda Adana yazınca da Adana’da rahatsızlık oluşturdu. Filmde veya sanatsal faaliyette olsa kimse çok rahatsız olmaz. Ama sosyal medyada kullanılınca meslektaşlarımızı rahatsız etti. Adanalılar da rahatsız oldu. Şehir dışından arayanlar oldu. Diğer barolardan arayanlar oldu. Kim olduğunu da tespit ettik. Bu kişi avukat değil, avukatın katibiymiş. Avukat arkadaş işine son verdi.”







