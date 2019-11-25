Adana'da daha fazla yolcu taşımak isteyen sürücülere ceza

Adana'da otobüs ve minibüs sürücülerinin daha fazla yolcu almak için izlediği yol, pahalıya mal oldu.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik denetim ekipleri, kent merkezinde tarım işçilerini taşıyan servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

OTOBÜS VE MİNİBÜS DURDURULDU

Ekipler, Barış Bulvarı'nda tarım işçisi taşıyan Ahmet K. yönetimindeki otobüs ile Habib K. idaresindeki minibüsü durdurdu.

İZİN BELGELERİ YOK

Yapılan incelemede; araçların taşıma sınırı üzerinde yolcu aldığı, daha fazla yolcu alabilmek için koltuklarının sökülerek tabureler üzerinde yolcu taşındığı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan çalışma izin belgesi almadan taşıma hizmeti yapıldığı tespit edildi.

Daha fazla yolcu taşımak isteyen sürücülere ceza VİDEO

İKİ ARACA 5 BİN LİRALIK PARA CEZASI

Her iki araca toplam 5 bin 203 lira para cezası uygulanarak, 60 gün süreyle trafikten men edildi.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİLER

2019 yılı içerisinde yapılan denetimlerde ilgili belediyelerden çalışma izin belgesi olmadan yolcu taşımacılığı yapan 224 araç sürücüsüne, toplam 739 bin 728 lira trafik idari para cezası uygulanarak araçlar geçici süreyle trafikten men edildi.