Adana'da darbedilen müteahhit hastaneye kaldırıldı

Dün akşam saatlerinde, Adnan Menderes Bulvarı'nda ilginç bir darp olayı yaşandı.

MAHKEMELİK OLDUĞU İKİ KİŞİYLE YOLDA KARŞILAŞTI

Göl Kenarı Yolu’nda işletmecilik yapan Ebru Berköz Karaca, daha önce bir mekanın işletmesi konusunda mahkemelik olduğu L.G. ve O.G. ile karşılaştı.

ÖNCE SÖZLÜ TARTIŞMA ARDINDAN DARP

Hazine arazisi üzerine kurulu mekanın işletmesi konusunda anlaşamazlık yaşayan bu iki kişi ile yolda karşılaşan Karaca, sözlü bir diyalog yaşadı.

ÜZERİNE RENKLİ SIVI DÖKÜLDÜ

L.G. ve O.G., Karaca'yı önce tehdit ardından da darbetti. Bu kavga sırasında Karaca'nın üzerine, siyah renkli bir sıvı döküldü.

İş kadınının yüzüne yanıcı madde döküp tehdit ettiler VİDEO

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Karaca, Çukurova Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, dökülen maddenini ne olduğu araştırılıyor. Şüpheliler L.G. ve O.G. ise gözaltına alındı.

"SENİ BERGEN GİBİ YAKARIZ"

Adana'da dün 2 kişi tarafından dövülüp, üzerine siyah renkli sıvı madde dökülen iş kadını Ebru Berköz Karaca, tedavisinin ardından taburcu edildi. Karaca, DHA'ya yaşadığı korku dolu anları anlattı. Hazine arazisi üstüne kurulu bulunan ancak yapı kayıt belgesi olan mekanını 5 yıldır işlettiğini ve bu mekanı aynı zamanda dernek ve inşaat firması bürosu olarak kullandığını dile getiren Ebru Berköz Karaca, komşusu L.G. ve O.G.'nin mekanına el koymak istediğini, aralarındaki tartışmanın bu nedenle çıktığını öne sürdü.

Karaca, L.G. ve O.G.'yi 2, 5 ay önce Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet ettiğini ve bu nedenle tehdit edildiğini iddia ederek, "Dün Adnan Menderes Bulvarı’nda otomobilimle ilerlerken, onlar da araçlarıyla önümü kestiler. Daha sonra araçtan indirip sopayla bir süre beni darp ettikten sonra içerisinde tiner ve boya bulunan maddeyi üzerime döktüler. 1 saat boyunca diz çöktürüp özür dilettiler ve savcılıktan şikayetimi geri çekmemi istediler. Beni kendi mekanımdan çıkarıp kendilerinin işleteceklerini, mekana çökeceklerini söylediler. Bu yaptıkları bana ilk ihtarmış. Ellerinde çakmakla, 'İkinci ihtarda seni Bergen gibi yakarız' dediler. Üçüncüde de yaşama şansı vermeyeceklerini söylediler. Kızıma da zarar vermekle tehdit ettiler. 'Seni öldürsem ne kadar yatarım ki’ diye konuştular. Daha önce şikayetçi olduğumda koruma talep edip, uzaklaştırma istemiştim ama uygun görülmedi. Dün ben ölebilirdim. İnşallah koruma ve uzaklaştırma cezası verirler. Adalete güveniyorum." dedi.