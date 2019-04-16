Adana'da darbedilip eve kilitlenen kadın kurtarıldı

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde, bir sitedeki apartmanda bir kadının darp edildiği ve "imdat" çığlığı duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Sesin geldiği kata ulaşan ekipler, A.Ç'nin birlikte yaşadığı Z.K. tarafından darbedildikten sonra eve kilitlendiğini tespit etti. A.Ç'den sağlık durumu hakkında bilgi alan ekipler, adrese ambulans istedi.

DEMİR KAPININ KİLİTLERİ KIRILDI

Yapılan çalışmalara rağmen kapının açılmaması üzerine olay yerine sevk edilen CANKUR ekipleri, demir kapının kilitlerini kırarak kadına ulaştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı ve kafasından darbedildiği belirlenen A.Ç, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.

TAKSİCİ ZANLI ARANIYOR

Olayla ilgili araştırma sonucu, A.Ç'nin Z.K. ile akşam yemeğinden sonra çıkan tartışmada darbedildiği belirlendi.

Z.K'nin, 5 yaşındaki kız çocuğunu sitenin güvenlik görevlisinin yanına bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Polis, taksici olduğu öğrenilen Z.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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