Adana'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi.

ADRES BASKININDA 2 KİŞİ YAKALANDI

Şüphelilerin adreslerine yapılan baskında, örgütün finans sorumlusu A.M. ve silahlı faaliyetlerde bulunan E.A.E. yakalandı. Gözaltına alınan A.M. ve E.A.E.'nin kardeşlerinin yine DEAŞ adına girdikleri silahlı çatışmalarda öldükleri öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyette sorguları tamamlanan Irak uyruklu 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.