1 Andy Ruiz, Joshua'yı nakavt etti Meksikalı boksör Andy Ruiz, boks tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza atarak Joshua yendi ve dünya şampiyonu oldu.

2 Doğu Anadolu’ya sağanak geliyor Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

3 Şanlıurfa'da kaza yapan araç taş yığınına çıktı Kentin Siverek ilçesinde kaza yapıp taşların üzerinde duran aracı görenler gözlerine inanamadı.

4 Adana'da DEAŞ operayonu: 3 gözaltı Terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, bayramda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı.

5 Boşanmak istediği eşini vuracakken tabanca tutukluk yaptı İzmir'de 29 yaşındaki Doğukan Bilvar, 5 yıldır evli olduğu 2 çocuklu eşini boşanmak istediği için tabancayla vurmak istedi, ancak tabanca tutukluk yaptı ve genç kadın ayağından vuruldu.

6 İstanbul için yağış uyarısı Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre İstanbul'un 39 ilçesinde bugün yağışlar etkili olacak.