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Adana'da DEAŞ üyelerine şafak operasyonu

Adana’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İHA | 18.12.2019 - 07:56..
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ hakkında yürüttüğü soruşturması kapsamında örgüt adına faaliyet gösterdiği iddia edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da DEAŞ üyelerine şafak operasyonu

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DESTEK VERDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri şafak vakti DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da DEAŞ üyelerine şafak operasyonu

Adana'da DEAŞ üyelerine şafak operasyonu

Adana'da DEAŞ üyelerine şafak operasyonu

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