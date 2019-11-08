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Adana'da DEAŞ ve El Kaide üyelerine şafak operasyonu

Adana’da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide adına eylem ve faaliyet hazırladıkları tespit edilen 8’i Suriye uyruklu 10 kişi, şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı.

İHA | 08.11.2019 - 07:37..
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ ve El Kaide yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 8’i Suriye uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Adana'da DEAŞ ve El Kaide üyelerine şafak operasyonu

EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vaktı DEAŞ ve El Kaideye yönelik operasyonu başlattı. Özel harekat timlerinin desteği ile söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

ÖRGÜT ADINA DERS VE ETKİNLİK DÜZENLİYORLARDI

DEAŞ ve El Kaide terör örgütünde hemşire, istihbaratçı ile hizmet emiri olarak çalıştıkları tespit edilen şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, yakalanan zanlıların örgüt adına sohbet, ders, etkinlik düzenlendikleri ve örgüt mensupları ile irtibat halinde oldukları öğrenildi.

Adana'da DEAŞ ve El Kaide üyelerine şafak operasyonu

Adana'da DEAŞ ve El Kaide üyelerine şafak operasyonu

Adana'da DEAŞ ve El Kaide üyelerine şafak operasyonu

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