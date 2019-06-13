taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8105
Euro
6.5732
Altın
1333.85
Borsa
92605.84
Gram Altın
249.186

Adana'da dedikodu kavgası: 1 yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde eşlerinin mesaj dedikodusu yüzünden iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi pompalı tüfekle ağır yaralandı.

AA | 13.06.2019 - 01:02..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Adana''nın Seyhan ilçesinde bulunan Namık Kemal Mahallesi'nde ikamet eden iki yakın arkadaşın eşleri Burcu A. ile Pelin E. arasında eşinin kendisine mesaj attığı yönünde dedikodusuyla tartışma çıktı

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönüşen olayda Fatih A. evde bulunan pompalı tüfekle arkadaşı İbrahim Halil E'ye ateş etti.

Adana'da dedikodu kavgası: 1 yaralı

Yaralanan İbrahim Halil E. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana'da dedikodu kavgası: 1 yaralı

POLİSLER MÜDAHALE ETTİ

Söz konusu adreste bir kişinin yaralandığı ve bir kadının sokaktan pompalı tüfekle kaçtığı yönünde anons üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Adana'da dedikodu kavgası: 1 yaralı

İkamette inceleme yapan ekipler, silahı olayın gerçekleştiği yere 100 metre mesafede başka bir evde buldu.

Olay sonrası kaçan Fatih A. polis tarafından yakalandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Polonya'da bulunan asker sayısını artırıyor

ABD Polonya'da bulunan asker sayısını artırıyor

0
AB İngiltere'ye Brexit'in faturasını hatırlattı

AB İngiltere'ye Brexit'in faturasını hatırlattı

1
Konya’da trafik kazası: 5 yaralı

Konya’da trafik kazası: 5 yaralı

0
Adana'da dedikodu kavgası: 1 yaralı

Adana'da dedikodu kavgası: 1 yaralı

0
Piynar Villa

Piynar Villa

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir