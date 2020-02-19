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Adana'da dilenci ile polis arasında ilginç diyalog

Kaldırımda dilencilik yapan adam, polisin "İnsanların dini duygularını sömürerek para topluyorsun" demesi üzerine, namazlarını kıldığını belirterek dua okudu.

AA | 19.02.2020 - 10:18..
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Adana'nın Çukurova ilçesinde, bir kişinin dilendiği ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Bulvara gelen ekipler, Necmettin E'nin (32) çöp konteyneri yanında bir yandan elindeki ekmeği de yiyerek, yoldan geçenlerden yardım isteyip dilendiğini belirledi.

Bunun üzerine, olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin de gelmesi istendi.

"İNSANLARIN DİNİ DUYGULARINI SÖMÜREREK, PARA TOPLUYORSUN"

Zabıta ekiplerinin gelmesini beklerken bir polis memuru, ''Necmettin çöpün yanında yemek yenmez, bu nedir biliyor musun? Çöpün yanında yemek yiyorsun gelen geçen 'bu çöpten yemek mi yiyor' diye düşünüyor. Ondan sonra insanların dini duygularını sömürerek, para topluyorsun.'' dedi.

DUA OKUMAYA BAŞLADI

Bu sırada, Necmettin E. "Bu saatte duygu sömürüsü mü yapılır? Cuma namazına da gidiyorum. Namazlarımı kılıyorum. Elhamdülillahi hepsini biliyorum.'' diyerek, dua okumaya başladı.

Adana'da dilenci ile polis arasında ilginç diyalog

İLGİNÇ BİR DİYALOG YAŞANDI

Daha sonra polisin Sübhaneke duasını sormasının ardından Necmettin E, bu duayı bilmediğini söyledi. Bunun üzerine polis "Peki nasıl namaz kılıyorsun?" diye sordu.

Gerçekleşen ilginç diyaloğun ve apılan kontrollerin ardından Necmettin E, işlemlerinin tamamlanması için gelen zabıta ekiplerine teslim edildi.

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