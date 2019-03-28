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Adana'da dilenci operasyonu

Adana'da vatandaşların iyi niyetlerini suistimal ederken yakalanan bir dilencinin üzerinden 6 bin 455 lira para çıkması, zabıta ekiplerini bile şaşırttı.

İHA | 28.03.2019 - 15:48..
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Adana Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı'na gelen ihbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda 82 yaşındaki Aziz İ.'nin vatandaşların iyi niyetini suistimal ederek dilencilik yaptığını öğrendi.

ÜZERİNDEN 6 BİN LİRA ÇIKTI

Zabıta ekipleri, dilenen şahsı suçüstü yakaladı. İdari işlem yapılmak üzere Zabıta Daire Başkanlığı'na getirilen dilencinin üzerinden çıkan para zabıta ekiplerince sayıldı. Dilencinin üzerinden çıkan paranın 6 bin 455 lira olduğunu gören zabıta ekipleri, şaşkınlık yaşadı.

Adana'da dilenci operasyonu

Adana'da dilenci operasyonu VİDEO

153 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Dilencinin üzerinden çıkan paraya Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığınca el konurken, Aziz İ.'ye de Kabahatler Kanununa göre 153 lira cezai işlem uygulandı.

Adana'da dilenci operasyonu

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