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Adana'da dini nikahlı eşiyle evlenen arkadaşını vurdu

Cezaevine giren Eren Kaya, cezavinde tanıştığı Metin A.'yla yakın arkadaş oldu. Metin A.'nın dini nikahlı eşiyle de yakınlaşan Eren Kaya'nın dini nikah kıydığını öğrenen Metin A., Kaya'yı vurdu.

İHA | 01.12.2019 - 12:26..
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İşlediği suçtan dolayı bir süredir cezaevinde olan Eren kaya, Metin A.'yla cezaevinde yakın arkadaş oldu.

EN YAKIN ARKADAŞI EŞİYLE EVLENMİŞ

Polisin yaptığı araştırmada maktul Eren Kaya’nın bir süre önce cezaevinden çıktığını ve burada tanıştığı Metin A.’nın dini nikahlı ve 2 yaşında bir çocuğu olduğu eşi D.T. (18) ile yakınlaştığını, bir süre sonra da dini nikahla evlendiklerini öğrenince aralarında husumet başladığını belirledi.

Adana'da dini nikahlı eşiyle evlenen arkadaşını vurdu

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Saldırıda Cuma B. ve yanında yolculuk eden arkadaşı Eren Kaya (20) ağır yaralandı. Silahı kullandığı belirtilen kişi, yanında yine kendisi gibi kar maskeli başka biriyle kaçtı.

Yaralılar, Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Eren Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 19 Kasım günü hayatını kaybetti.

Olayın cinayete dönüşmesi sonrası Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis olayın olduğu mahalleye giderek herkes ile tek tek görüşüp öldürülen şahsın kimseyle husumetli olup olmadığını araştırdı.

Adana'da dini nikahlı eşiyle evlenen arkadaşını vurdu

KANLI PUSU KURDU

Polis ayrıca, zanlının cezaevinden 6 ay önce çıktığını ve sürekli Kaya’yı öldürmek için fırsat kolladığını, 13 Kasım günü de Kaya’nın arkadaşı Yusuf A.’yı bularak şahsı silah zoruyla kaçırıp Kaya’yı telefonla arayıp bir adrese çağırmasını istedi.

Yusuf A. korkudan arkadaşını arayıp buluşmak istediğini söyleyip adres verdi. Zanlı ile arkadaşı M.Y. de (16) Kaya gelene kadar Yusuf A.’nın başına silah dayayıp pusuyu ona haber vermemesini sağladı.

ZANLI TUTUKLANDI

Bir süre sonra Kaya, arkadaşı Cumali B. ile motosikletle olay yerine geldi. Metin A.’nın, eşini elinden alan zanlıyı görür görmez motosiklet durmadan pompalı tüfekle ateş açmaya başladığını belirleyen polis, zanlıları yaptığı operasyonla yakaladı. İki zanlı da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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