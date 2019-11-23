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Adana'da dolandırıcılar çiftçilerin yerine kredi kullandı

Yüreğir ve Karataş ilçelerinde 12 zanlı, çiftçileri tehdit ederek onların adına yaklaşık 3 milyon lira kredi kullandı. Zanlılar tespit edilerek gözaltına alındı.

AA | 23.11.2019 - 11:13..
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Adana'da dolandırıcılar çiftçilerin yerine kredi kullandı

Adana'da ilginç bir dolandırıcılık olayı yaşandı.

Adana'da "akbaba" ismi verilen operasyonda yakalanan 12 zanlının, çiftçileri tehdit ederek ve sahte evrak düzenleyerek bugüne kadar yerlerine yaklaşık 3 milyon lira kredi kullandığı tespit edildi.

OPERASYONA İLİŞKİN YENİ BİLGİLERE ULAŞILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yüreğir ve Karataş ilçelerinde bir grubun bazı çiftçilerin arazilerini tehditle sürüp yerlerine tarım kredisi kullandığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dün düzenlenen operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

SAHTE EVRAK HAZIRLADILAR

Polisin 6 ay süreyle teknik takip gerçekleştirdiği şüphelilerin, Karataş ilçesindeki bir mahallenin muhtarlığını yapan akrabaları S.K'nin de yardımıyla 74 kişiye ait yaklaşık 60 parsel arazinin belirli süreli kullanım hakkını daha önce aralarında anlaşma yapılmış gibi gösteren sahte evraklar hazırlayarak ele geçirdiği iddia edildi.

Adana'da dolandırıcılar çiftçilerin yerine kredi kullandı

3 MİLYON LİRAYA UYGUN FAİZLİ TARIM KREDİSİ

Zanlıların çiftçileri tehdit ettikleri, onların yerine yaklaşık 3 milyon lira uygun faizli tarım kredisi kullandıkları öne sürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 av tüfeği ile yaklaşık 400 sahte muvafakatname bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında anne oğul ve baba kızın da olduğu, ayrıca bir şüphelinin üzerine kayıtlı yaklaşık 3 bin dönüm arazi bulunduğu belirlendi.

6 KİŞİYİ YAKALAMAK İÇİN OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu arada, zanlıların mal varlıkları üzerine mahkemece tedbir kararı uygulandığı ifade edildi. Ekip, hakkında gözaltı kararı bulunan 6 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ve Karataş ilçelerinde bir grubun bazı çiftçilerin arazilerini tehditle sürüp yerlerine tarım kredisi kullandığı iddiası üzerine araştırma başlatmıştı.

Yapılan çalışmanın ardından adresleri belirlenen şüphelilere yönelik dün 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, biri kadın 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

İNCE MEMED ROMANI

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Yaşar Kemal'in İnce Memed romanında eşkıya olan İnce Memed, Çukurova köylerinde köylülerin arazilerine çöken ağalara karşı mücadele veriyordu.

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