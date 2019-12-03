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Adana'da drone ile araç içlerine kadar denetim

Drone ile yapılan uygulamada özellikle araç içinde sigara içilip içilmediğini kontrol edildi.

İHA | 03.12.2019 - 10:32..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, ölümlü ve yaralamalı kazaların en aza indirilmesi amacıyla kadın polis, drone destekli denetim yaptı.

Öte yandan drone ile trafik denetimlerinin başladığı nisan ayından bu yana kural ihlali yaptığı tespit edilen 542 araç sürücüsüne, 130 bin 320 lira trafik cezası uygulandı.

ANLIK GÖRÜNTÜLER ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin de desteğiyle yapılan denetimlerde kural ihlali yapan sürücülerle ilgili alınan anlık görüntüler görevli ekiplere bildirildi.

Adana'da polisten drone ile sigara uygulaması ViDEO

Adana'da drone ile araç içlerine kadar denetim

SİGARA İÇİLİP İÇİLMEDİĞİ KONTROL EDİLDİ

Denetimlerde kadın polis özellikle araç içinde sigara içilip içilmediğini kontrol etti. Polis sürücüleri sigara içmemeleri konusunda uyararak, araç kullanırken sigara içmenin telefonla konuşmadan hiçbir farkı olmadığını söyledi. Ayrıca polis kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmama, cep telefonu kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama, park etme gibi kural ihlalleri üzerinde yoğunlaştı.

Adana'da drone ile araç içlerine kadar denetim

43 SÜRÜCÜYE 10 BİN 320 LİRA CEZA

Kural ihlali yaptığı tespit edilen 43 sürücüye 10 bin 320 lira idari para cezası uygulandı. Trafiğin yoğun olduğu güzergah ve kavşaklar ile otoyol ve kara yollarında havadan helikopterle yapılan denetimlere de ağırlıklı olarak devam edileceği bildirildi.

Adana'da drone ile araç içlerine kadar denetim

Adana'da drone ile araç içlerine kadar denetim

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