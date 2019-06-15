Adana'da düğün konvoyunda kaza

Adana'nın Kozan ilçesinde öğle saatlerinde Andıl Caddesi Şıh Efendi Bulvarı kavşağında kaza meydana geldi.
Mehmet S. yönetimindeki gelin otomobili, Seçkin F. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Seçkin F., gelin aracındaki gelin Döndü G. ile beraberindeki yakınları Elif E. ve Hasibe T. yaralandı.
Damat Metehan S. ise kazadan yara almadan kurtuldu.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.