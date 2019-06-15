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Adana'da düğün konvoyunda kaza

Düğün konvoyunda meydana gelen kazada gelin ile 3 kişi yaralandı.

DHA | 15.06.2019 - 18:34..
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Adana'nın Kozan ilçesinde öğle saatlerinde Andıl Caddesi Şıh Efendi Bulvarı kavşağında kaza meydana geldi.

Mehmet S. yönetimindeki gelin otomobili, Seçkin F. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Seçkin F., gelin aracındaki gelin Döndü G. ile beraberindeki yakınları Elif E. ve Hasibe T. yaralandı.

Adana'da düğün konvoyunda kaza

Damat Metehan S. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da düğün konvoyunda kaza

Adana'da düğün konvoyunda kaza

Adana'da düğün konvoyunda kaza


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