Adana'da düğün konvoyunda kaza

Rusya Avrupa'yla, karşılıklı ticarette ruble ve euroya geçişle ilgilenecek bir çalışma grubu oluşturma konusunda anlaştı.

Dolara karşı Rusya ve Avrupa'dan önlem

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YKS sırasında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Bugün yapılan sınavın ilk oturumunda, bir genç kalp krizi geçirerek vefat etti.