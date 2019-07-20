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Adana'da düğünde silahlı kavga: 2 çocuk yaralandı

Tufanbeyli ilçesinde bir düğünde çıkan silahlı kavgada 2 çocuk yaralandı.

AA | 20.07.2019 - 02:15..
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Merkez İstiklal Mahallesi'nde yapılan düğünde henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

Kavgada, Eren Çinçik (11) ile Mustafa Soyarslan (15) silahla vurularak, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana'da düğünde silahlı kavga: 2 çocuk yaralandı

ÇOCUKLARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralı çocuklar buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Durumu ağır olan Eren Çinçik, daha kötüleşince güzergahta bulunan Kozan ilçesindeki Devlet Hastanesine getirildi. Çinçik'e burada kan nakli yapıldıktan sonra Adana'ya gönderildi.

Adana'da düğünde silahlı kavga: 2 çocuk yaralandı

Diğer yaralı Soyarslan'ın tedavisi ise Kozan Devlet Hastanesinde sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'da düğünde silahlı kavga: 2 çocuk yaralandı

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