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Adana'da dur ihtarına uymayan sürücü alkollü çıktı

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü 10 kilometrelik kovalamaca sonrasında kıskıvrak yakalandı.

İHA | 15.11.2019 - 06:51..
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Adana'nın Seyhan İlçesi Özdemir Sabancı Bulvarı üzerinde uygulama yapan polis ekipleri bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

Adana'da dur ihtarına uymayan sürücü alkollü çıktı

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Otomobilin sürücüsü polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre boyunca süren kovalama sonrasında polis ekipleri otomobili Çukurova İlçesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda yakalandı. Polis ekipleri araçta bulunan sürücü ve yanındaki arkadaşını indirerek gözaltına aldı.

Adana'da dur ihtarına uymayan sürücü alkollü çıktı

134 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Trafik polisleri ise sürücü Umutcan T.’ye alkol testi yaptı. Test sonucunda sürücü Umutcan T.’in 134 promil alkollü olduğu tespit edildi. Umutcan T. ve yanındaki arkadaşı gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Adana'da dur ihtarına uymayan sürücü alkollü çıktı

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