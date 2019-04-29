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Adana'da duruşma çıkışı kavga: 2 yaralı

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmanın ertelenmesinin ardından iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada çok sayıda kişinin saldırısına uğrayan şahıs, bir iş yerine sığınarak kurtuldu.

AA | 29.04.2019 - 14:55..
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"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla dava açılan biri tutuklu iki sanığın yargılanmasına Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmaya tutuklu sanık N.T., tutuksuz yargılanan Ş.G. ile sanık yakınları ve avukatları katıldı. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, N.T.'nin tutukluluğunun, Ş.G.'nin ise tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana'da duruşma çıkışı kavga: 2 yaralı

İŞ YERİNE SIĞINDI

Sanık N.T.'nin yakınları ile Ş.G. arasında adliye çıkışında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar birbirlerini darbetti. Çok sayıda kişinin saldırısına uğrayan Ş.G., bir iş yerine sığındı. Tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan Ş.G., iş yeri sahibi ve polisin müdahalesiyle kurtarıldı.

Adana'da duruşma çıkışı kavga: 2 yaralı

Olayda yaralanan Ş.G. ile bir kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Adana'da duruşma çıkışı kavga: 2 yaralı

Adana'da duruşma çıkışı kavga: 2 yaralı

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