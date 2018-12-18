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Adana'da düzenlenen mitingde PKK propagandası

KESK tarafından düzenlenen mitingde, PKK flaması taşıdığı gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

İHA | 18.12.2018 - 09:21..
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15 Aralık Cumartesi günü Uğur Mumcu Meydanı’nda, KESK tarafından miting düzenlendi. Polis bu miting esnasında geniş güvenlik önlemleri aldı, birçok yere arama noktası kurdu. Ekipler, mitinge katılanları didik didik aradı.

POLİS 3 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Bu arada mitinge gelen N.T., E.Ö. ve Ü.K., arama noktasında bölücü terör örgütü PKK’nın kadın kolu KJA’nın sözde flamasını taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Zanlılar, 3 gün boyunca emniyette sorgulandıktan sonra "PKK propagandası yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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