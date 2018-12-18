Adana'da düzenlenen mitingde PKK propagandası

15 Aralık Cumartesi günü Uğur Mumcu Meydanı’nda, KESK tarafından miting düzenlendi. Polis bu miting esnasında geniş güvenlik önlemleri aldı, birçok yere arama noktası kurdu. Ekipler, mitinge katılanları didik didik aradı.

POLİS 3 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Bu arada mitinge gelen N.T., E.Ö. ve Ü.K., arama noktasında bölücü terör örgütü PKK’nın kadın kolu KJA’nın sözde flamasını taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Zanlılar, 3 gün boyunca emniyette sorgulandıktan sonra "PKK propagandası yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.