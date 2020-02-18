Adana'da ehliyetsiz sürücü ile polis arasında kovalamaca

Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Tekel Caddesi üzerinde devriye atan polis ekipleri şüphelendikleri 01 ADR 870 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Baran S. kaçmaya başladı.

5 KİLOMETRE KAÇABİLDİ

Yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonunda Seyhan ilçesine bağlı Gürsel Paşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde kıskıvrak yakaladı.

EHLİYETSİZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Araçta yapılan incelemede asayiş yönünden bir olumsuzluğu bulunmazken sürücü Baran S.’in ehliyetsiz olduğundan dolayı kaçtığı belirlendi. Baran S.’ ile birlikte araçta bulunan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.