taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.047
Euro
6.5553
Altın
1584.59
Borsa
120791.86
Gram Altın
308.021
Bitcoin
58933.08

Adana'da ehliyetsiz sürücü ile polis arasında kovalamaca

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, 5 kilometrelik kovalamaca sonrasında yakalandı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenildi.

İHA | 18.02.2020 - 02:20..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Tekel Caddesi üzerinde devriye atan polis ekipleri şüphelendikleri 01 ADR 870 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Baran S. kaçmaya başladı.

Adana'da ehliyetsiz sürücü ile polis arasında kovalamaca

5 KİLOMETRE KAÇABİLDİ

Yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonunda Seyhan ilçesine bağlı Gürsel Paşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde kıskıvrak yakaladı.

Adana'da ehliyetsiz sürücü ile polis arasında kovalamaca

EHLİYETSİZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Araçta yapılan incelemede asayiş yönünden bir olumsuzluğu bulunmazken sürücü Baran S.’in ehliyetsiz olduğundan dolayı kaçtığı belirlendi. Baran S.’ ile birlikte araçta bulunan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adana'da ehliyetsiz sürücü ile polis arasında kovalamaca

İlginizi Çekebilir
Aydın'da kavgayı ayırmak isteyen genç yaralandı
Aydın’da 16 yaşındaki bir genç kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak yaralandı. Saldırgan kişi veya kişiler otomobil ile olay yerinden kaçtı.
Okulan giden 11 yaşındaki çocuğu servis minibüsü ezdi
Pendik'te yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuk servis minibüsü çarpması sonucu hayatını kaybetti. Servis şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Minik Eymen'in katilleri ilk kez hakim karşısına çıktı
İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın ormanlık arazideki metruk bir yapıya ait tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan anne ve sevgilisi, birbirini suçladı.
İstanbul'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Bahçelievler'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada emlakçı 3 kişinin üzerine kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, birinin durumu ise ciddiyetini koruyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yerli otomobile simülasyonlu test
Yerli otomobile simülasyonlu test
50
AFAD, Elazığ için yapılan bağışları açıkladı
AFAD, Elazığ için yapılan bağışları açıkladı
31
Türk ve Yunan Milli Savunma heyetleri buluştu
Türk ve Yunan Milli Savunma heyetleri buluştu
12
Aydın'da kavgayı ayırmak isteyen genç yaralandı
Aydın'da kavgayı ayırmak isteyen genç yaralandı
5
Hakkari'de terör operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Hakkari'de terör operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
1
Maltepe'de elektrikli battaniyeden yangın çıktı
Maltepe'de elektrikli battaniyeden yangın çıktı
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir