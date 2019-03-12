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Adana'da ehliyetsiz sürücü polisi peşinden sürükledi

Ehliyetsiz sürücüsü polisin dur ihtarına uymayarak gece yarısı şehri birbirine kattı.

İHA | 12.03.2019 - 04:43..
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Adana’da Filmleri aratmayan kovalamaca yaşandı. Seyhan İlçesinde Kasım Gülek Bulvarı üzerinde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri Medeni Aslan yönetimindeki otomobile dur ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü Medeni Aslan polislerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Adana'da ehliyetsiz sürücü polisi peşinden sürükledi

ŞANTİYEDE YAKALANDI

Yaklaşık 10 kilometre boyunca polisten kaçan Medeni Aslan, Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi’nde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi Yol ve Çalışma Müdürlüğü şantiyesi içerisine girerek araçtan inip kaçmaya başladı. Polis ekipleri yaya kaçan Medeni Aslan ve yanında bulunan arkadaşı Yasin Özeri’i kıskıvrak yakaladı.

Ehliyetsiz sürücü gece yarısı şehri birbirine kattı VİDEO

Adana'da ehliyetsiz sürücü polisi peşinden sürükledi
Yapılan incelemelerde Medeni Aslan’ın ehliyetsiz olduğu için kaçtığı belirlendi. Sürücü Aslan ile yanında bulunan arkadaşı Özer gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Adana'da ehliyetsiz sürücü polisi peşinden sürükledi

Adana'da ehliyetsiz sürücü polisi peşinden sürükledi

Adana'da ehliyetsiz sürücü polisi peşinden sürükledi

Adana'da ehliyetsiz sürücü polisi peşinden sürükledi

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