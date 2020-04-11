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Adana'da ekmek kuyruğunda bıçaklı kavga

Seyhan ilçesinde ekmek kuyruğunda çıkan tartışma büyüdü. Bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

İHA |
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Adana'da ekmek kuyruğunda bıçaklı kavga

Adana’nın Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Sokak'ta meydana geldi.

Suriye uyruklu Abdullah Şavi (23), ismi öğrenilemeyen bir kişiyle ekmek sırasına girdiği sırada tartışmaya başladı.

EKMEK SIRASINDA BIÇAKLANDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ismi öğrenilemeyen kişi Şavi’yi karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Şavi’yi Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis olayı gerçekleştiren şahsın kimliğini tespit etme çalışmalarına başladı.

Adana'da ekmek kuyruğunda bıçaklı kavga

Adana'da ekmek kuyruğunda bıçaklı kavga

Adana'da ekmek kuyruğunda bıçaklı kavga

Adana'da ekmek kuyruğunda bıçaklı kavga

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