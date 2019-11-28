Adana'da bulunan bir kafede hiç beklenmedik bir kaza yaşandı.

OTOMOBİL KAFEYE GİRDİ

Cemil D., sahibi olduğu elektrikli aracı iş yerinin otoparkından çıkarmak istedi. Araca binen sürücü, geri manevra yerine ileri hamle yapınca talihsiz bir an yaşandı. Otomobil, otoparkın önündeki kafeye girdi.

Adana'da elektrikli otomobil kafeye girdi: 2 yaralı VİDEO



2 YARALI

Kazada kafenin camlarının kırılması sonucu iki müşteri, hafif yaralandı. İş yeri sahibi Orhan Can, kazada bazı müşterilerinin hafif yaralandığını, dükkanının da camlarının kırıldığını dile getirdi.

BAZI MÜŞTERİLER KAZAYI UMURSAMADI

Kaza meydana geldikten sonra ise bazı müşterilerin, çay içmeye ve kurabiye yemeye devam ettiği görüldü.