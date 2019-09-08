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Adana'da erkek arkadaşı tarafından başından yaralandı

Tartıştığı erkek arkadaşı tarafından başından yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Haber Merkezi | 08.09.2019 - 15:51..
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Adana'nın Çukurova ilçesine Mahfesığmaz Mahallesi'nde Tuba Güneş (35), yaklaşık 5 aydır birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Adem Ş. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

BAŞINDAN KESİCİ ALETLE YARALANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Tuba Güneş, başından kesici aletle yaralandı. Olayın ardından evinden dışarı çıkan Tuba Güneş, mahalle sakinlerinden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, başından yaralanan Güneş'i sakinleştirmeye çalıştı.

"BENİ ÖLDÜRECEK"

Kadın polis memuru tarafından başına tampon yapılan ve sakinleştirilmeye çalışılan Güneş, "Beni öldürecek, çocuklarım, bir daha gelmesin." diyerek gözyaşı döktü. Güneş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'da erkek arkadaşı tarafından başından yaralandı

KAFASINDA KESİK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Hastanede yapılan müdahalede Güneş'in kafasında kesik olduğu tespit edildi. Olayın ardından kaçan şüpheli Adem Ş, ara sokakta yakalanarak Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

Adana'da erkek arkadaşı tarafından başından yaralandı

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