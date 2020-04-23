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Adana'da erkek hemşire koronavirüsü yendi

Koronavirüs tedavisi gören erkek hemşire, sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Sağlık çalışanı, ‘immün plazma’ tedavisi bağışında bulundu.

İHA |
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Adana'da erkek hemşire koronavirüsü yendi

Adana'da Yüreğir Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Özgür Daş'a (25), şüphe üzerine koronavirüs testi yapıldı.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine Daş, hastanede 5 gün tedavi altına alındı.

KORONAYI YENDİ, PLAZMA BAĞIŞÇISI OLDU

Tedavi gören Daş, yapılan test sonucunun negatif çıkması sonucu taburcu edildi.

Evinde 14 gün boyunca karantina altında kalan Daş, plazma bağışçısı olmaya karar verdi.

Kan merkezine gelen genç sağlıkçı, plazma bağışında bulundu.

Adana'da erkek hemşire koronavirüsü yendi ViDEO

"HASTANEDE YATMAK PSİKOLOJİK OLARAK YIPRATTI"

Özgür Daş, “Sağlık çalışanı olduğum için olayın farkında ve bilincindeyim. Bağış yapmak çok mantıklı geliyor. Süreç benim için zor geçmedi. Sadece hastanede yatmak psikolojik olarak birazcık beni yıprattı.” dedi.

Adana'da erkek hemşire koronavirüsü yendi

"İNSANLAR BİLİNÇLENMELİ"

Kendisinin salgından korunmak için bütün ekipmanı olduğu halde virüse yakalandığını belirten Daş, “Koronavirüs tedavisi için acil serviste çalışıyordum ve tam ekipmandık ancak yine de virüs kaptım. Bir an önce o bilinçsizliklerinden kurtulup durumun ciddiyetinin farkına varmalılar. Çok mutluyum bağış için de.” dedi.

Adana'da erkek hemşire koronavirüsü yendi

"BİLMEDİĞİ KİŞİLERE ŞİFA OLACAK"

Kan merkezinde görevli kişi, Türkiye’nin bir imtihandan geçtiğini söyleyerek, “Bu süreçte herkese şifa diliyorum. İnsanlarımızın evde kalmasını ve uyarılara uymasını temenni ediyorum. Sağlık çalışanlarımızın hepsi kahraman ama Özgür kardeşimiz ikinci kahraman, çünkü plazma bağışlıyor. Kendisi bu hastalığa yakalanmış, arkasından da tedavi olup 14 günlük karantina sürecini geçirmiş ve plazma bağışçısı olmak istemiş. Bugün de plazma bağışlayarak bilmediği ve tanımadığı birilerine şifa olacak.” dedi.

"ADANA'DA SEKİZİNCİ BAĞIŞ"

Görevli, Adana genelinde sekizinci ‘immün plazma’ bağışının yapıldığını vurgulayarak, “Adana kan bağışında olduğu gibi plazma bağışında da duyarlı. O süreci geçirmiş ve sağlığına kavuşmuş her birey plazma bağışlıyor. Özgür Bey 2 kişiye umut olacak ve haftada 1 olmak üzere 3 kere toplamda plazma bağışında bulunabilir. Adana’da sekizinci bağış bu inşallah bu anlamda hastalığımızın düşmesini umut ediyorum. Koronavirüsü atlatmış sağlıklı ve kan verebilir 18-60 yaşındaki kardeşlerimiz, gelip bağışçı olmalılar.” dedi.

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