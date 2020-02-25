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Adana'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Polis ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere şafak vakti baskın düzenlendi. Operasyon sonrası 40 kişi gözaltına alındı.

İHA | 25.02.2020 - 08:47..
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Adana'da, Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Adana'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

41 ADRESE ŞAFAK OPERASYONU

Özel harekat timlerinin de desteği ile önceden belirlenen 41 adrese, şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda dedektör köpekler evleri aradı.

Gözaltına alınan zanlılar, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Adana'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

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