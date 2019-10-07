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Adana'da eşini öldürüp kızına düğün yaptı

Sevgilisiyle birlikte, eşini öldürüp yakan ve 13 yıl maaşını alan kadının, cinayetten sonra kızını evlendirip eğlendiği ortaya çıktı.

İHA | 07.10.2019 - 09:43..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, özel ekip kurup 13 yıl önce bıçaklanarak öldürüldükten sonra yakılan erkek cesedinin önce kimliğini belirledi.

SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE KOCASINI ÖLDÜRDÜ

Dedektifler, cesedin İbrahim Vural’a ait olduğunu öğrenince de şahsı eşi Fitnat Vural ile sevgilisi Serdar T.’nin öldürdüğünü belirleyip, iki zanlıyı da gözaltına aldı.

13 YIL BOYUNCA MAAŞINI ALDI

13 yıl boyunca eşinin maaşını da alan kadın ile sevgilisi, adliyeye sevk edilip tutuklandı.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA DÜĞÜNDE DOYASIYA EĞLENDİ

Zanlı kadının, eşini öldürdükten sonra kızını da evlendirdiği bildirildi. Kadının düğünde doyasıya eğlendiği ve kızı ile damadı ile çektirdiği fotoğraflar da ortaya çıktı. Fotoğrafta, katil zanlısı kadının bir hayli mutlu olduğu görüldü.

Adana'da eşini öldürüp kızına düğün yaptı

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