Adana'da eşiyle tartışan kadın intihar etmek istedi

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ABD, Yunanistan'a asker ve helikopter sevkiyatı yaptı

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1 Nuri Alço: Evleniyorum Nuri Alço, 10 yıllık sevgilisiyle nikah masasına oturuyor.

2 Yaklaşık 3 milyon kişi veri ihlallerinden etkilendi Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na yapılan 129 veri ihlali bildiriminden, yaklaşık 3 milyon kişi zarar gördü.

3 Af çıkarsa tahliye olacak kişi sayısı MHP'nin gündemde tuttuğu ve bu dönemde Meclis'e gelmesi planlanan af yasası yürürlüğe girerse; 129 bin kişi tahliye olacak.

4 Abdullah Avcı'nın soyunma odası konuşması - VİDEO Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Maç sonu soyunma odasında oyuncularıyla konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, "Biz yarışa döndük. Hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

5 İzmir'de 77 kaçak göçmen yakalandı Dikili ve Çeşme ilçelerinde yakalanan 77 göçmen, yapılan işlemlerin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

6 Beşiktaş-Galatasaray maçının capsleri Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 yendiği derbinin ardından sosyal medyada birbirinden komik capsler paylaşıldı.