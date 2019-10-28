Adana'da eşiyle tartışan kadın intihar etmek istedi

Adana'da yaşayan 24 yaşındaki yabancı uyruklu G.S., eşiyle tartışma yaşaması üzerine Ege Bagatur Bulvarı üzerindeki DSİ ait sulama kanalına geldi.
BUNALIMA GİRİP İNTİHAR ETMEK İSTEDİ
Girdiği bunalım sonucu intihar etmek isteyen genç kadın, sulama kanalı üzerindeki sete çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.
TELEFONUYLA EŞİNİ ARADI
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri G.S'yi ikna etmek için dakikalarca uğraştı. Eşiyle konuşmak istediğini söyleyen G.S.’ye bir polis memuru telefonunu verdi.
KURTARILARAK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Eşiyle telefonla konuştuktan sonra G.S. telefonu polise verdiği sırada, bir sivil polis set üzerine atlayarak kadını yakaladı. G.S. tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.