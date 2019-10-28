taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7589
Euro
6.3853
Altın
1505.79
Borsa
100215.95
Gram Altın
278.907
Bitcoin
54512

Adana'da eşiyle tartışan kadın intihar etmek istedi

Yüreğir ilçesinde eşiyle tartışan yabancı uyruklu G.S., intihar etmek için sulama kanalı üzerindeki sete çıktı, ancak genç kadına polis müdahale etti.

İHA | 28.10.2019 - 09:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adana'da yaşayan 24 yaşındaki yabancı uyruklu G.S., eşiyle tartışma yaşaması üzerine Ege Bagatur Bulvarı üzerindeki DSİ ait sulama kanalına geldi.

Adana'da eşiyle tartışan kadın intihar etmek istedi

BUNALIMA GİRİP İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Girdiği bunalım sonucu intihar etmek isteyen genç kadın, sulama kanalı üzerindeki sete çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

Adana'da eşiyle tartışan kadın intihar etmek istedi

TELEFONUYLA EŞİNİ ARADI

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri G.S'yi ikna etmek için dakikalarca uğraştı. Eşiyle konuşmak istediğini söyleyen G.S.’ye bir polis memuru telefonunu verdi.

Adana'da eşiyle tartışan kadın intihar etmek istedi

KURTARILARAK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Eşiyle telefonla konuştuktan sonra G.S. telefonu polise verdiği sırada, bir sivil polis set üzerine atlayarak kadını yakaladı. G.S. tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Adana'da eşiyle tartışan kadın intihar etmek istedi

Adana'da eşiyle tartışan kadın intihar etmek istedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölümünden şüphe duyuyor

Rusya, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölümünden şüphe duyuyor

149
ABD'den tatbikat için Yunanistan'a askeri sevkiyat

ABD'den tatbikat için Yunanistan'a askeri sevkiyat

90
Bodrum'daki kaçak yapılardaki yıkım devam ediyor

Bodrum'daki kaçak yapılardaki yıkım devam ediyor

78
Umut Nayir: Duygusal ve mutluluk verici bir akşam

Umut Nayir: Duygusal ve mutluluk verici bir akşam

33
Soros, Trump'ın karşısındaki adayı destekleyecek

Soros, Trump'ın karşısındaki adayı destekleyecek

39
Katalanlar bu kez birlik için sokaklara çıktı

Katalanlar bu kez birlik için sokaklara çıktı

27
Trump, Bağdadi operasyonunu erkene aldı

Trump, Bağdadi operasyonunu erkene aldı

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir