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Adana'da eski astsubayın evi iki kez kundaklandı

3 kişiyi tabancayla vurarak öldüren ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen eski astsubay Güçlü Doğan Tabur'un evi, iki kez yakıldı.

DHA | 16.09.2019 - 08:28..
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22 Ağustos'ta, Adana'da merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde, Hayati Özkaya, Necmettin Şahinoğlu ve Okan Develi'yi tabancayla vurarak öldüren, olayın ardından da yakalanıp, tutuklanan Güçlü Doğan Tabur'a ait 3 katlı ev, kimliği belirsiz kişilerce iki kez kundaklandı.

Tabur'un anne ve babasının da yaşadığı ancak geçen hafta boşalttıkları 3 katlı binadan saat 03.00 sıralarında alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Adana'da eski astsubayın evi iki kez kundaklandı

Evin ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiye erlerinin yaptığı incelemede, evin yanıcı madde atılarak yakıldığı tespit edildi.

Polis ve itfaiye erlerinin çalışmalarını tamamlayıp, olay yerinden ayrılmasının ardından, saat 06.30 sıralarında bu kez binanın 3'üncü katından alevler yükselmeye başladı.

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının evini yaktılar VİDEO

Adana'da eski astsubayın evi iki kez kundaklandı

YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık yarım saatte söndürdü. Soğutma çalışmasının ardından evde inceleme yapan itfaiye ekipleri, 3'üncü katın da yanıcı madde atılarak yakıldığı tespit etti.

Evi kundaklayan kişi ya da kişileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

Adana'da eski astsubayın evi iki kez kundaklandı

Adana'da eski astsubayın evi iki kez kundaklandı

Adana'da eski astsubayın evi iki kez kundaklandı

Adana'da eski astsubayın evi iki kez kundaklandı

Adana'da eski astsubayın evi iki kez kundaklandı

Adana'da eski astsubayın evi iki kez kundaklandı

Adana'da eski astsubayın evi iki kez kundaklandı

Adana'da eski astsubayın evi iki kez kundaklandı

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