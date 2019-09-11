Adana'da eski eş pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır şoförülüğü yapan Nuh G., eski eşinin son tehdidi karşısında cinnet getirerek adeta dehşet saçtı.

PARA YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI

Altı ay önce ayrılan 53 yaşındaki Nuh G. ve 45 yaşındaki Lütfiye Y. arasında, para problemi yaşandı. Lütfiye Y., sürekli eski kocasına gidip para istemeye, vermeyince de tehdit etmeye başladı.

ESKİ EŞİNE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Dün de yine Lütfiye Y., eski kocasının evine giderek para istedi. Ancak Nuh G., parasının olmadığını söyledi. Bu nedenle çıkan tartışmada katil zanlısı koca, pompalı tüfekle eski eşine ateş etti.

LÜTFİYE Y. HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı duyan çevredeki vatandaşlar, yaralı kadını Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kurtarılamayan Lütfiye Y., hastanede yaşamını yitirdi. Y.'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"DOST TUTUP PARANI YİYECEĞİM"

Zanlı koca ise, polis tarafından gözaltına alındı. Zanlının verdiği ilk ifadede, eski karısının kendisinden sürekli evine gelerek para istediğini, olduğu zaman 500 lira verdiğini ancak veremediğinde eski eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini söylediğini belirterek, "Dün akşam da evime geldi. Yine benden para istedi. Ancak ben de iş bulamadığım için param olmadığımı söyledim. Ancak eski eşim 500 lira istemeye devam etti. Beni ölümle tehdit etti. Daha sonra da 'Dost tutacağım, senin de paranı yiyeceğim' dedi. Ben bunu duyunca sinirlendim, evde pompalı tüfek varmış, aldım sıktım kendisine. Ben bu kadından boşandım, yine kurtulamadım. Benim peşimi bir türlü bırakmadı. Benden sürekli para istiyor." dediği öne sürüldü.

Zanlının sorgusu devam ediyor.